Соликамск, Пермский край, 6 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Пермском крае из колонии строгого режима заключённый совершил побег. Особо опасный преступник сбежал 3 июля, когда выполнял работы в посёлке Красный Берег в Соликамском районе, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Между тем в УФСИН по региону опровергли информацию о том, что побег совершён из колонии строгого режима. Отсутствие преступника на объекте выявили утром 4 июля. Заключенный отбывал наказание в колонии-поселении. Он был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий.

«Ранее Иван Б. действительно отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 31 марта 2021 года переведен в колонию-поселение», — сказали в ведомстве.

В 2008 году Ивана Б. приговорили к 20 годам лишения свободы за нападения на таксистов. Одного водителя такси преступник убил.

Еще одно нападение было совершено на девушку-таксистку. Её закрыли в багажнике автомобиля, однако девушке удалось сбежать.