Иркутск, 6 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 6 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8692 человека. Летальных случаев не регистрируется насколько суток подряд.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 350 (+70 за сутки), хотя ещё накануне было +36. Госпитализированы 243 (-22 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 215 пациентов (+52 за сутки).

Ещё 704 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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