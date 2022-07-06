Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM Суд оштрафовал железнодорожную организацию за подкуп. Сумма штрафа составила 10 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд Cleper.ru

В период с мая 2017 по октябрь 2019 организация передала бывшему директору по логистике одной из фирм 1 млн рублей. При этом экс-директор обещал направить заявку о предоставление организации подвижного состава.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал ООО на 10 млн рублей. Судебное решение исполнено, средства перечислены в федеральный бюджет.