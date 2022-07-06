Екатеринбург, 6 июля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейские задержали местного жителя. У него обнаружили партию наркотических веществ, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Ukr-online.com Задержание

Во время патрулирования улиц правоохранители заметили мужчину, который занервничал при виде патрульных. У него был изъят свёрток с наркотическим веществом.

Екатеринбуржца доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что распространять наркотик не собирался. Возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.