Барселона, Испания, , 07:51 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» сыграет с мексиканским «Пумасом» в матче за Кубок Жоана Гампера. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба команды.

Стадион «Камп Ноу» JoJan

Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 7 августа. Планировалось, что соперником «Барселоны» станет «Рома», но итальянский клуб отказался от участия из-за изменения планов подготовки к сезону.

Напомним, Кубок Жоана Гампера — традиционный товарищеский турнир, который ежегодно с 1966 года организует «Барселона». Трофей был назван в честь основателя клуба Жоана Гампера.