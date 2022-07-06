Токио, , 07:50 — REGNUM Заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без нефти и газа при установке «потолка цен» на них отказалось комментировать правительство Японии. Об этом 6 июля сообщил заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара журналистам на пресс-конференции.

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Кихара уточнил, что правительство Японии знает о заявлении Медведева о том, что японцы могут остаться без нефти и газа, но не комментируют их.

Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды касательно механизма закупки российской нефти. Кисида заявил, что потолок цен на нефть будет установлен на уровне половины от нынешней цены. По мнению Медведева, в таком случае «нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше». А Японии Медведев предрёк возможность остаться совсем без нефти и газа в случае принятия таких решений.

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