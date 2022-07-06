Буэнос-Айрес, , 07:48 — REGNUM МИД Аргентины направил Великобритании ноту протеста из-за присвоения Лондоном особого статуса расположенным в южной части Атлантического океана островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы, принадлежность которых Соединённому Королевству оспаривает Буэнос-Айрес. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Аргентины.

Южные Сандвичевы Острова Rob Oo

из ноты МИД Аргентины «Правительство Аргентины сегодня выразило своё неприятие путём ноты протеста, направленной Великобритании, попытки назвать всю территорию островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы «особой охранной зоной».

Аргентина уже около ста лет оспаривает принадлежность этих территорий Великобритании и считает такой шаг Лондона «односторонним и незаконным», нарушающим резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, призывающую стороны воздерживаться от принятия подобных односторонних решений.

МИД подчеркнул, что Аргентина считает Южную Георгию и Южные Сандвичевы, наряду с Мальвинскими (Фолкледнским) островами, своей территорий, которую «незаконно заняла Великобритания».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Аргентины Хорхе Тайана в апреле заявил, что его страна вернёт себе Фолклендские (Мальвинские) острова, если Латинская Америка поддержит такое присоединение.

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