Буэнос-Айрес, 6 июля 2022, 07:48 — REGNUM МИД Аргентины направил Великобритании ноту протеста из-за присвоения Лондоном особого статуса расположенным в южной части Атлантического океана островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы, принадлежность которых Соединённому Королевству оспаривает Буэнос-Айрес. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Аргентины.

Южные Сандвичевы Острова
Южные Сандвичевы Острова
Rob Oo
«Правительство Аргентины сегодня выразило своё неприятие путём ноты протеста, направленной Великобритании, попытки назвать всю территорию островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы «особой охранной зоной».
из ноты МИД Аргентины

Аргентина уже около ста лет оспаривает принадлежность этих территорий Великобритании и считает такой шаг Лондона «односторонним и незаконным», нарушающим резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, призывающую стороны воздерживаться от принятия подобных односторонних решений.

МИД подчеркнул, что Аргентина считает Южную Георгию и Южные Сандвичевы, наряду с Мальвинскими (Фолкледнским) островами, своей территорий, которую «незаконно заняла Великобритания».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Аргентины Хорхе Тайана в апреле заявил, что его страна вернёт себе Фолклендские (Мальвинские) острова, если Латинская Америка поддержит такое присоединение.

Читайте ранее в этом сюжете: Аргентина заявляет, что скоро вернет себе Мальвинские острова