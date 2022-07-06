Канск, Красноярский край, 6 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство женщины путём поджога возбуждено в городе Канске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Уголовное дело возбуждено против 36-летнего жителя Канска. Он подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).

По данным следствия, 36-летний мужчина в течение шести месяцев сожительствовал с 31-летней женщиной. Утром 5 июля сожители поссорились. Пьяный злоумышленник в помещении сеней дома облил сидящую на стуле женщину горючей жидкостью (спиртом, разбавленным водой) и поджёг.

Женщина смогла потушить загоревшуюся одежду. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение с ожогами различной степени. Мужчина задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Нижней Туры Свердловской области предстал перед судом за поджог знакомого.

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