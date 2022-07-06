Циолковский, Амурская область, 6 июля 2022, 07:47 — REGNUM В городе Циолковский Амурской области с официальным визитом находятся делегация Роскосмоса и генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. О своём визите глава Роскосмоса сообщил 6 июля в своём телеграм-канале.
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В столицу Приамурья Благовещенск делегация прибыла в 2 часа ночи по местному времени (20.00 мск). В городе Циолковский Дмитрий Рогозин посадил дуб, на космодроме — оценил проделанную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства взлётно-посадочной полосы на космодроме Восточный в Амурской области запланировано на октябрь 2022 года. Стоимость возведения аэропортового комплекса оценивается в 28 млрд рублей.