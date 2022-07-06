Циолковский, Амурская область, 6 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В городе Циолковский Амурской области с официальным визитом находятся делегация Роскосмоса и генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. О своём визите глава Роскосмоса сообщил 6 июля в своём телеграм-канале.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

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В столицу Приамурья Благовещенск делегация прибыла в 2 часа ночи по местному времени (20.00 мск). В городе Циолковский Дмитрий Рогозин посадил дуб, на космодроме — оценил проделанную работу.

«Как поверить в то, что 13 месяцев тому назад здесь еще были тощий лес и болота, а теперь мы уже заливаем сверхкрепким бетоном взлетно-посадочную полосу длиной аж 3.3 км! Вот как надо работать! Всем привет со стройплощадки аэропортового комплекса космодрома «Восточный», который в декабре этого года примет свой первый лайнер!» — написал глава Роскосмоса.

«Это, конечно, не тополь в НАТО, а дубик в Циолковском, но тоже неплохо», — отметил он, сажая дуб.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства взлётно-посадочной полосы на космодроме «Восточный» в Амурской области запланировано на октябрь 2022 года. Стоимость возведения аэропортового комплекса оценивается в 28 млрд рублей.