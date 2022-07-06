Владивосток, 6 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Приморье по указу президента РФ Владимира Путина 4 июля освобождён от занимаемой должности начальник управления МВД Олег Стефанков.

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По сообщениям региональных телеграм-каналов, 55-летний генерал-майор Стефанков находится в отпуске.

Есть информация, что Олега Стефанкова отправят служить на его родину в Донецк.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Кубышко назначен заместителем главы МВД России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.