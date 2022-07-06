Орск, Оренбургская область, 6 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области избрана мера пресечения для иностранца, который проходит по делу о наркоторговле, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Орска.

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Судья удовлетворил ходатайство следователя. Иностранец пробудет под стражей до 24 августа. Постановление не вступило в законную силу.

По версии следствия, иностранный гражданин обвиняется в крупном сбыте наркотиков. Он обустроил более 100 тайников-закладок.