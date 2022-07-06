Москва, , 07:38 — REGNUM Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не хотел сопереживать ни одному из участников турнира претендентов после того, как он был отстранён от соревнований. Об этом 5 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергей Карякин Andreas Kontokanis

«Если же говорить о моих личных симпатиях, то скажу честно — сейчас я болел против всех! После того, как меня несправедливо отстранили от турнира, не было никакого желания кому-то сопереживать», — сказал Карякин.

Он добавил, что считал фаворитами турнира китайского шахматиста Дин Лиженя и представителя США Фабиано Каруану.

По словам Карякина, у победившего на турнире Яна Непомнящего есть талант и солидный багаж знаний. Кроме того, он провёл колоссальную работу при подготовке к матчу за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. При этом он не стал зацикливаться на неудаче после поражения в том матче и успешно отыграл на турнире претендентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карякин поздравил Непомнящего с победой на турнире претендентов. Непомнящий выиграл турнир и получил право сыграть в матче на первенство мира.

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