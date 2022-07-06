Москва, , 07:32 — REGNUM Данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины были опубликованы в широком доступе хакерами группы RaHDit («Злые русские хакеры»). Об этом 6 июля сообщает РИА Новости.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментарии к публикации уточняется, что база данных была сформирована благодаря изъянам в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а кроме того, были использованы методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Среди раскрытых разведчиков указаны представители посольских резиндентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке есть информация на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Со дня начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки. В комментарии уточняется, что опубликованный материал — первый в предстоящей серии подобных публикаций.

Никаких комментариев со стороны украинских ведомств по данному поводу не поступало. Стоит отметить, что в июне текущего года российские хакеры из группы RaHDIt выложили в открытый доступ в интернете данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). При этом подлинность данных подтвердил один из сотрудников спецслужб РФ

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