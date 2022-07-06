Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге уличные художники создали граффити Юрия Шатунова. Изображение популярного певца появилось на стене гаража на ул. Розы Люксембург, сообщают интернет-ресурсы.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

Портрет солиста группы «Ласковый май» нарисован на стене гаража неподалеку от дома детства, где воспитывался Шатунов. Возле граффити есть уточняющая надпись, что изображение появилось по просьбе Сергея Кузнецова. Именно Кузнецов стал композитором и автором песен, которые исполнял Юрий Шатунов.

Напомним, певца не стало 23 июня 2022 года. В честь артиста в Доме памяти в Оренбурге организовали фотовыставку.

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