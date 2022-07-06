Макао, Китай, 6 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Власти китайского Макао закрыли на карантин один из самых известных отелей города «Гранд Лиссабон» (Grand Lisboa), после того, как в заведении было выявлено более десяти случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Отель стал вторым учреждением, закрытым в указанном особом административном районе из-за вспышки COVID-19. Всего в Макао, помимо Grand Lisboa, на карантине находятся 16 других учреждений.

Под ограничения попали более 13 тысяч человек. С середины июня в Макао было зарегистрировано более 900 фактов инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня агентство Синьхуа распространило информацию о том, что власти китайского специального административного района Гонконг в Китае объявили о том, что раздадут населению около 280 тысяч наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19.