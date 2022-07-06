Лесосибирск, Красноярский край, 6 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Проверка по факту гибели 50-летнего мужчины проводится в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы 5 июля. 50-летний мужчина утонул в реке Ангаре городского посёлка Стрелка города Лесосибирска.

По предварительным данным, днём 5 июля на берегу Ангары отдыхала семья — женщина, мужчина и девятилетний мальчик. Они решили поплавать в реке, но их начало уносить течением. Женщине удалось выбраться на берег, а мужчина попытался спасти ребёнка.

Держа мальчика, лесосибирец плыл к берегу. Очевидцы произошедшего поспешили на помощь. Ребёнка спасти удалось, а мужчина скрылся под водой. Когда его извлекли из воды, он был уже мёртв.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области с конца мая утонули 11 человек.

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