Саранск, 6 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В столице Мордовии утром 6 июля вспыхнул пожар на территории ФКП «Саранский механический завод». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

76.mchs.gov.ru Пожар

По данным ведомства, пожар по адресу: Саранск, Промышленный проезд, дом 1, ФКП «Саранский механический завод», возник примерно в 05:26 по местному времени (совпадает с московским).

пресс-служба ГУ МЧС России по Мордовии «Произошло загорание кровли сушилки на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Бикине 67-летний мужчина сжёг дом дочери бывшей сожительнице, а также причинил ущерб рядом стоящему дому.

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