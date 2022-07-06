Тегеран, 6 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. 5 июля спикер парламента Ирака Мохаммед Аль-Халбуси подчеркнул важность дипломатических мер для дальнейшего расширения отношений между Тегераном и Багдадом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Аль-Халбуси сделал это заявление на встрече в своем офисе с новым послом Ирана в Багдаде Мохаммадом Каземом Аль-Садеком.

В ходе встречи собеседники обсудили двусторонние отношения и пути продвижения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Спикер парламента Ирака также пожелал успехов новому послу Ирана.

Аль-Халбуси и Аль-Садек также обменялись мнениями о событиях, происходящих в Ираке и во всем регионе.

По данным IRNA, Аль-Садек приступил к исполнению обязанностей в качестве нового посла Ирана в Багдаде в мае 2022 года.