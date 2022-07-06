Москва, 6 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Детские писатели и переводчики из 70 регионов России прислали заявки на литературный конкурс имени Чуковского в Москве. Об этом 6 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Корней Иванович Чуковский

На данный момент поступило уже 989 заявок, что стало рекордным показателем за все время проведения конкурса. Вице-мэр отметила, что в 2022 году прием работ от соискателей премии начался в апреле и был приурочен к юбилею со дня рождения Корнея Чуковского и Международному дню детской книги.

«Мы рады, что премия вызывает интерес у авторов со всей России. В этот раз организаторы получили рекордное количество заявок — 989. Их прислали писатели, поэты и переводчики из 101 города. Вместе они представляют 70 регионов страны. Больше всего соискателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Ярославля», — сказала Сергунина.