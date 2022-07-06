Белу-Оризонти, Бразилия, 6 июля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» одержал победу над эквадорским «Эмелеком» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в бразильском Белу-Оризонти и завершилась со счётом 1:0.

Вячеслав Евдокимов Футболист Халк

Единственный гол в матче забил нападающий «Атлетико Минейро» Халк, реализовавший пенальти на 79-й минуте.

Первый матч, прошедший 29 июня, завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико Минейро» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

Напомним, Халк в 2012–2016 годах играл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России (2014/15), выиграл Кубок России (2015/16) и суперкубок России (2015).

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