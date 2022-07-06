Благовещенск, , 07:18 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске люди жалуются на то, что уже более суток в их домах отключено электроснабжение. Городские власти возмущены сложившейся ситуацией и намерены вводить режим ЧС, сообщил 6 июля в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Город без света Gabriel Jorby

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«Ситуация вопиющая. Вторые сутки без света остаются 17 многоквартирных домов, 12 частных, организации. За все это время мне поступило более сотни сообщений и звонков от горожан. Из-за отсутствия электричества нечем кормить детей, в холодильниках пропадают продукты и лекарства», — отметил мэр.

Причиной отключения стали износ кабеля, жара и повышенная нагрузка на электросети. Где именно произошло повреждение линии, до сих пор неизвестно, при этом потребителей не подключили к резервным источникам.

«Виновные должны нести ответственность в полной мере. Считаю это безалаберностью и полным безразличием к горожанам. Если в ближайший час переподключение не случится, будем вводить режим локального ЧС. Проверкой деятельности ООО «АКС» будет плотно заниматься прокуратура», — написал также Олег Имамеев.

Он настаивает на том, что ответственная за электроснабжение компания должна будет компенсировать населению потери.

Как сообщалоИА REGNUM, в центре столицы Приамурья более 4 тыс. человек вторые сутки остаются без электричества. Также обесточены социальные объекты.