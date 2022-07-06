В столице Приамурья намерены ввести режим ЧС из-за отключения электричества
Благовещенск, 6 июля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В столице Амурской области Благовещенске люди жалуются на то, что уже более суток в их домах отключено электроснабжение. Городские власти возмущены сложившейся ситуацией и намерены вводить режим ЧС, сообщил 6 июля в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.
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Причиной отключения стали износ кабеля, жара и повышенная нагрузка на электросети. Где именно произошло повреждение линии, до сих пор неизвестно, при этом потребителей не подключили к резервным источникам.
Он настаивает на том, что ответственная за электроснабжение компания должна будет компенсировать населению потери.
Как сообщалоИА REGNUM, в центре столицы Приамурья более 4 тыс. человек вторые сутки остаются без электричества. Также обесточены социальные объекты.