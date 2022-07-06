Тегеран, 6 июля 2022, 07:25 — REGNUM 5 июля заместитель посла Ирана в Кабуле Хасан Мортазави заявил, что Иран и Афганистан имеют глубокие отношения, и обе стороны не позволят врагам подорвать отношения между правительствами и народами двух государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Заместитель официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Хафиз Зия Ахмад написал в своем твиттере во вторник, что Хасан Мортазави и Аббас Станикзай, заместитель министра иностранных дел Афганистана, встретились и обсудили важные вопросы.
Во время этой встречи Мортазави призвал к укреплению двусторонних политических и экономических связей между Ираном и Афганистаном.
Со своей стороны, Станикзай поблагодарил Тегеран за сотрудничество с народом Афганистана и назвал Иран другом и братом Афганистана.
Он подчеркнул необходимость создания атмосферы дружбы между народами двух государств и выразил надежду на решение проблемы банковских счетов афганских беженцев в Иране, а также укрепление торговых связей между двумя государствами.