Тегеран, , 07:25 — REGNUM 5 июля заместитель посла Ирана в Кабуле Хасан Мортазави заявил, что Иран и Афганистан имеют глубокие отношения, и обе стороны не позволят врагам подорвать отношения между правительствами и народами двух государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Заместитель официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Хафиз Зия Ахмад написал в своем твиттере во вторник, что Хасан Мортазави и Аббас Станикзай, заместитель министра иностранных дел Афганистана, встретились и обсудили важные вопросы.

Во время этой встречи Мортазави призвал к укреплению двусторонних политических и экономических связей между Ираном и Афганистаном.

Со своей стороны, Станикзай поблагодарил Тегеран за сотрудничество с народом Афганистана и назвал Иран другом и братом Афганистана.

Он подчеркнул необходимость создания атмосферы дружбы между народами двух государств и выразил надежду на решение проблемы банковских счетов афганских беженцев в Иране, а также укрепление торговых связей между двумя государствами.