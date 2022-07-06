Тель-Авив, Израиль, , 07:10 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что Иран укрепляет свои военные позиции в Красном море, создавая угрозу для региональной стабильности и торговли. Об этом он заявил на конференции в греческой столице Афинах.

Противостояние Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ведомства, в последние месяцы израильские силы выявили самое значительное за десять лет присутствие иранских кораблей в указанных водах.

Иран наращивал военно-морское присутствие в Красном море, объясняя свои шаги защитой нефтяных танкеров от пиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что присутствие израильского режима в регионе не принесет ничего, кроме эскалации напряженности и подрыва безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана: присутствие Израиля в регионе создает нестабильность