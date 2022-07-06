Тюмень, 6 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Тюменской области экспорт пищевой продукции в 3,6 раза превышает импорт. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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За счёт собственного производства в 2021 году полностью удовлетворялась потребность населения Тюменской области в следующих товарах: хлебные продукты — 119%; молоко и молочные продукты — 110,8%; мясо и мясопродукты - 121,3%; яйца и яйцепродукты - 343,6%; картофель - 229,4% и другие.

Производством сельхозпродукции в регионе занимаются 240 сельскохозяйственных предприятий; 255 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 350 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур.