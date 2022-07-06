Тегеран, 6 июля 2022, 07:26 — REGNUM 5 июля президент Ирана Ибрагим Раиси в послании поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро и народ Венесуэлы с Днём независимости этой страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Президент отметил, что День независимости является напоминанием об усилиях покойного Симона Боливара во имя свободы Венесуэлы и других латиноамериканских стран.
Раиси подчеркнул, что этот день является проявлением усилий стран, стремящихся к свободе, по освобождению от господства колониальных держав.
Президент выразил уверенность, что расширение двусторонних отношений и использование метода активного сопротивления перед лицом чрезмерных требований империалистических стран приведут к окончательной победе государств.
В связи с этим он призвал к дальнейшему развитию дружественных и стратегических отношений между Ираном и Венесуэлой.