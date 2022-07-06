Тегеран, 6 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 5 июля президент Ирана Ибрагим Раиси в послании поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро и народ Венесуэлы с Днём независимости этой страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Президент отметил, что День независимости является напоминанием об усилиях покойного Симона Боливара во имя свободы Венесуэлы и других латиноамериканских стран.

Раиси подчеркнул, что этот день является проявлением усилий стран, стремящихся к свободе, по освобождению от господства колониальных держав.

Президент выразил уверенность, что расширение двусторонних отношений и использование метода активного сопротивления перед лицом чрезмерных требований империалистических стран приведут к окончательной победе государств.

В связи с этим он призвал к дальнейшему развитию дружественных и стратегических отношений между Ираном и Венесуэлой.