Тегеран, , 07:26 — REGNUM 5 июля министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян во главе делегации отбыл из Тегерана в Баку (Азербайджан) для рассмотрения путей расширения сотрудничества, поскольку две страны серьезно настроены на развитие сотрудничества в области энергетики и электроэнергетики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в ходе визита в Баку планируется подписание важных документов о сотрудничестве.

Развитие сотрудничества с государствами региона, в частности с соседями, является важной стратегией, которой придерживается иранское правительство.

Девизом иранского президента Ибрагима Раиси во время его предвыборной кампании перед президентскими выборами в июне 2021 года стало то, что дипломатия не будет ограничиваться политическими отношениями, но должна обязательно включать экономические связи.

Таким образом, Азербайджан, являясь северным соседом Ирана, занимает особое положение в региональных отношениях страны.

Сообщается, что визит Меграбяна в Баку важен, поскольку он направлен на рассмотрение энергетических вопросов, обмена электроэнергией и ситуации с совместными проектами, включая плотину Хода Афарин.