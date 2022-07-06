Омск, , 07:07 — REGNUM В Омске будут судить бывшего полицейского, который вместе с супругой обвиняется в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Суд Freesmi.by

Расследование уголовного дела против экс-сотрудника ДПС ГИБДД и его супруги — бывшей сотрудницы службы судебных приставов — завершено. Они обвиняются по ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, в Омске с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года обвиняемые, являясь сотрудниками правоохранительных органов, злоупотребили доверием своих знакомых. Обманным путём под предлогом продажи по заниженной стоимости арестованного имущества — автомобилей и объектов недвижимости — они похитили у 13 потерпевших 20 млн рублей.

Следователи выявили 20 эпизодов незаконной деятельности обвиняемых. Экс-полицейский признал вину частично, его супруга — не признала. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным службой собственной безопасности областного УМВД. Полицейского и его жену в ходе следствия уволили из органов. Суд арестовал имущество обвиняемых (автомобили «Лада», «Мазда», бытовую технику) на общую сумму около 4 млн рублей. Также они добровольно возместили ущерб в размере 2,5 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере при строительстве дома для сирот.

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