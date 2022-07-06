Тегеран, , 08:05 — REGNUM 5 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 408, причем четыре иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще четверо иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 408», —сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1084 новых случая заражения COVID-19, при этом 150 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 063 652 пациента из общего числа 7 241 648 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 258 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 659 164 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 014 542 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.