Тегеран, , 08:34 — REGNUM 5 июля представитель министерства иностранных дел Египта выразил сочувствие иранцам в связи с землетрясением, которое произошло на прошлой неделе в южной иранской провинции Хормозган. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Землетрясение Yaelo

«Мы выражаем наши искренние соболезнования и сочувствие жертвам землетрясения, обрушившегося на провинцию Хормозган на юге Ирана, в результате которого в стране погибло и пострадало множество граждан», — написал Ахмед Хафез в твиттере на арабском языке.

Пресс-секретарь также пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Напомним, что иранская провинция Хормозган серьезно пострадала от серии относительно мощных землетрясений на прошлой неделе, три из которых были магнитудой более 6 баллов.

Согласно данным агентства Mehr, в результате землетрясения, афтершоки которого все еще продолжаются, погибло 5 человек и более 100 получили ранения.