Тегеран, 6 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. 5 июля первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер направил премьер-министру Алжира послание, в котором поздравил его с 60-й годовщиной Дня независимости его страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

В своем послании Аймену Бенабдеррахману иранский представитель поздравил алжирский народ и правительство с торжественным событием, ознаменовавшим 60-ую годовщину Дня независимости Алжира.

В своем послании он выразил надежду на расширение дружественных и братских связей между Исламской Республикой Иран и Алжирской Народно-Демократической Республикой во всех областях, исходя из интересов двух народов. Мохбер также указал на необходимость укрепления сотрудничества в международных организациях.

День независимости — национальный праздник в Алжире в ознаменование объявления независимости от французской колонизации, которое пришлось на 5 июля 1962 года.