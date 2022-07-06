Лондон, 6 июля 2022, 07:03 — REGNUM В Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушёл очередной член его команды — генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак. О причинах отставки говорится в заявлении Чака.
По его словам, на это решение непосредственно повлияла цепочка громких скандалов вокруг правительства начиная с вечеринок в резиденции Джонсона в разгар пандемии COVID-19 и заканчивая пьяной выходкой главного организатора Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, домогавшегося двух мужчин в общественном заведении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своей отставке объявили министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид и ещё ряд правительственных чиновников более низкого ранга.
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