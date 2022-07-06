Лондон, 6 июля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушёл очередной член его команды — генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак. О причинах отставки говорится в заявлении Чака.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Алекс Чак «С большим сожалением я подаю в отставку с должности генерального стряпчего. Быть в правительстве — означает принять долг защищать трудные и даже непопулярные политические позиции в тех случаях, когда это служит широким национальным интересам. Но это не может распространяться на защиту того, что невозможно оправдать».

По его словам, на это решение непосредственно повлияла цепочка громких скандалов вокруг правительства, начиная с вечеринок в резиденции Джонсона в разгар пандемии COVID-19 и заканчивая пьяной выходкой главного организатора Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, домогавшегося двух мужчин в общественном заведении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своей отставке объявили министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид и ещё ряд правительственных чиновников более низкого ранга.

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