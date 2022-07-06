Бикин, Хабаровский край, 6 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Бикине 67-летний мужчина сжёг дом дочери бывшей сожительницы, а также причинил ущерб рядом стоящему дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Читайте также: Полиция задержала нижегородца, пытавшегося поджечь офис ФСБ

В суде установлено, что фигурант уголовного дела, поссорившись с дочерью своей бывшей сожительницы, бросил окурок от сигареты на диван в её частном доме и скрылся с места преступления.

В результате пожара был уничтожен частный дом потерпевшей, ей причинен материальный ущерб на сумму свыше 200 тыс. рублей, также при распространении огня повреждена кровля соседнего дома, ущерб — 19 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд приговорил фигуранта к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с взысканием суммы причиненного ущерба в пользу потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание нижегородского областного управления Федеральной службы безопасности.