Тегеран, , 09:01 — REGNUM Исламская Республика Иран готова передать Мали свой опыт в достижении научных успехов, заявил иранский министр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 июля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр науки, исследований и технологий Ирана Мохаммад-Али Золфигол сделал это заявление на встрече со своим малийским коллегой Амаду Кейтой.

Министр высшего образования и научных исследований Мали, возглавляющий делегацию из пяти представителей, посетил Иран для переговоров о взаимном сотрудничестве.

В ходе встречи иранский министр заявил, что усиление научной дипломатии рассматривается как дополнение к публичной дипломатии, отметив, что у Исламской Республики есть некоторые планы по расширению научно-исследовательского сотрудничества с различными странами, в частности, с теми, кто стремится к независимости.

Он также подчеркнул, что за четыре десятилетия после победы Исламской революции Иран стал свидетелем многочисленных научных достижений, занимая в этой области 15-е место в мире.

«Таким образом, Тегеран готов предоставить дружественной и братской стране Мали свой научный опыт для достижения новых успехов», — сообщил Золфигол.