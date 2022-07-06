Пекин, , 07:00 — REGNUM Китай готов сотрудничать со странами, заинтересованными в построении более справедливого миропорядка. Об этом заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи агентству Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он указал, что на фоне ситуации вокруг Украины в мире происходят серьезные изменения. Он отметил, что в мире меняется продовольственная, энергетическая и финансовая структура.

«В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами, содействовать реализации целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, твердо защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка», — отметил Ян Цзечи.

Он добавил, что Китай, в первую очередь, заинтересован в сотрудничестве с развивающимися странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета The Global Times заявила о вступлении США в период национальной деградации. При этом, отмечали авторы, Вашингтону необходимы серьезные реформы в политике, культуре, социальной сфере и экономике, чтобы переломить существующий тренд.