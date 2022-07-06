Пекин, 6 июля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Китай готов сотрудничать со странами, заинтересованными в построении более справедливого миропорядка. Об этом заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи агентству Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он указал, что на фоне ситуации вокруг Украины в мире происходят серьезные изменения. Он отметил, что в мире меняется продовольственная, энергетическая и финансовая структура.

«В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами, содействовать реализации целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, твердо защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка», — отметил Ян Цзечи.

Он добавил, что Китай, в первую очередь, заинтересован в сотрудничестве с развивающимися странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета The Global Times заявила о вступлении США в период национальной деградации. При этом, отмечали авторы, Вашингтону необходимы серьезные реформы в политике, культуре, социальной сфере и экономике, чтобы переломить существующий тренд.