Тегеран, , 09:30 — REGNUM 5 июля заместитель министра Ирана подчеркнул, что Исламская Республика готова расширять экономические обмены с Никарагуа, в частности, в железнодорожной, цементной и сталелитейной сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли по вопросам транспортной промышленности Манучехр Мантеги сделал это заявление на встрече с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Мохикой Обрегон.

Обе стороны призвали к углублению экономических отношений и расширению промышленных обменов в различных областях.

Касаясь промышленных мощностей Ирана и планов правительства Никарагуа по развитию железных дорог, Мантеги отметил, что Исламская Республика готова сотрудничать с Никарагуа в создании железных дорог, включая закупку вагонов и локомотивов, а также управление оборудованием железных дорог и повышение их эффективности.

Он также указал на возможности Ирана по экспорту цемента и стали в латиноамериканскую страну, отметив, что министерство промышленности, шахт и торговли может обеспечить Никарагуа продукцией из излишков иранского производства.

Мохика Обрегон, в свою очередь, упомянул о прогрессе Ирана в различных областях, несмотря на международное давление. Никарагуанский министр приветствовал расширение торговых отношений между двумя странами.