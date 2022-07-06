Тегеран, 6 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 5 июля китайский эксперт по Ближнему Востоку заявил, что Иран все еще может играть заметную роль в качестве канала международной торговли, поскольку наземные и морские перевозки останутся наиболее важным средством международного товарооборота в обозримом будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В интервью IRNAХонда Фан, профессор Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований, заявил, что само название Ирана напоминает термин «персидские купцы» для современного китайского народа, поскольку до сих пор по всей стране рассказывают истории о персидских купцах, почерпнутые из древних китайских книг.

«Идея о том, что Иран — страна, хорошо разбирающаяся в торговле и торговле, играет важную роль в китайском восприятии Исламской Республики», — отметил эксперт.

Хонда подчеркнул: «На самом деле международному сообществу трудно согласиться с тем, что Иран может играть важную роль на международных торговых путях, потому что Иран все еще страдает от серьезных санкций, а его транспортные средства относительно отсталые».

«Наземный и морской транспорт останется наиболее важным средством международного товарооборота в обозримом будущем», — сказал китайский профессор, утверждая, что географическое положение Ирана определило, что страна все еще может играть заметную роль в качестве канала международной торговли.