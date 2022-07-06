Москва, , 06:57 — REGNUM Специальную защитную капсулу для шедевра художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» заказала Третьяковская галерея. Об этом 5 июля сообщила журналистам директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885

Картина находилась на реставрации четыре года после нападения на неё вандала в 2018 году. В мае текущего года произведение искусства вывесили для пресс-показа, после чего полотно отправилось в хранилище до тех пор, пока не будет получена защитная капсула.

Трегулова уточнила, что спонсора на изготовление капсулы удалось найти сразу же после пресс-показа. Директор Третьяковской галереи указала, что стекло в капсуле будет антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым. В точно такие же капсулы помещены шедевры «Рождение Венеры» и «Весна» кисти Сандро Биттичелли в галерее Уффици во Флоренции.

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