Усть-Алданский район, 6 июля 2022, 07:01 — REGNUM В Усть-Алданском районе начались Спортивные игры народов Якутии. Старт соревнованиям дал глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что благодаря этим соревнованиям ежегодно в якутском спорте открываются новые имена и появляются новые звёзды. Игры помогают спортсменам республики впоследствии участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, также подчеркнул Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, во время подготовки к проведению Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах из-за ураганного ветра обрушились конструкции и декорации. Пострадали 23 человека, люди получили различные травмы.