Усть-Алданский район, , 07:01 — REGNUM В Усть-Алданском районе начались Спортивные игры народов Якутии. Старт соревнованиям дал глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.

Борьба

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«Сегодня Усть-Алданская земля уже во второй раз принимает лучших спортсменов республики и гостей на празднике спорта! Именно здесь, в селе Борогонцы, в 1996 году стартовали I-е Спортивные Игры народов Якутии. Спустя 26 лет, Игры продолжают оставаться одними из самых зрелищных и захватывающих спортивных мероприятий республики», — отметил глава Якутии.

Он подчеркнул, что благодаря этим соревнованиям ежегодно в якутском спорте открываются новые имена и появляются новые звёзды. Игры помогают спортсменам республики впоследствии участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, также подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время подготовки к проведению Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах из-за ураганного ветра обрушились конструкции и декорации. Пострадали 23 человека, люди получили различные травмы.