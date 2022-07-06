Москва, 6 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Концерты, кинопоказы и экскурсии пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности 8 июля. Об этом 6 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Праздничная программа подготовлена в городских библиотеках, культурных центрах, музеях, парках и сети городских кинотеатров «Москино». В общей сложности запланировано свыше 110 мероприятий.

«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — сказала Сергунина.