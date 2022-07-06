Куала-Лумпур, , 06:55 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 787 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2932 носителей SARS-CoV-2, причем двое из них прибыли из-за границы. Всего в Малайзии с начала пандемии подтвердили 4 578 741 случай заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве уже выздоровели 4 512 935 пациентов. Сейчас в Малайзии числится 30 019 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 42 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 25 нуждаются в кислородной поддержке.