Нальчик, 6 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России спасли в горах Кабардино-Балкарии 45 человек с начала 2022 года, сообщил глава регионального управления ведомства Михаил Надежин 5 июля на пресс-конференции.

Kemal KOZBAEV Кабардино-Балкария

При этом один турист погиб. По словам Надежина, за указанный период было совершено 59 поисково-спасательных операций, большая часть которых проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья.

Он также отметил, что с января по горным туристическим маршрутам в республике прошли 698 зарегистрированных групп. Всего в них участвовало более пяти тысяч туристов и альпинистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Черекском районе Кабардино-Балкарии восстановили движение на участке дороги Кара Суу — Безенги, заблокированном селевым потоком.