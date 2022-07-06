Южноуральск, Челябинская область, , 06:43 — REGNUM В Челябинской области 43-летний гражданин предстанет перед судом за убийство двоих человек, кражу и покушение на убийство. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Kakprosto.ru

Преступление было совершено утром 15 июля в Южноуральске. По версии следствия, гражданин зарезал и зарубил собутыльника, а затем собирался убить двух женщин, которые находились в квартире и стали свидетелями преступления. На глазах у трёхлетнего ребёнка он причинил им аналогичные телесные повреждения и скрылся.

Одна из женщин смогла выжить. Дело направлено в суд.