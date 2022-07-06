Владивосток, , 06:41 — REGNUM В Приморье определили победителей среди 16 медицинских организаций, которые участвовали в региональном рейтинге «Знак качества», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В больнице Admoblkaluga.ru

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Победителями стали Краевой онкологический диспансер, Краевой перинатальный центр и Краевая станция переливания крови. Торжественное награждение победителей состоится во Владивостоке 18 августа.

Лидеры рейтинга получат из краевого бюджета гранты в форме субсидии размером от 150 до 350 тыс. рублей.

Отмечается, что комиссия оценивала реализацию различных направлений работы медучреждения — финансовую стабильность, программу развития кадрового потенциала, стратегический план развития, внедрение цифровых технологий, улучшение имиджа учреждения среди пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, создание Центров амбулаторной онкологической помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение» увязано с лекарственным обеспечением граждан, и это очень важно. Такое мнение высказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментируя открытие в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии центров амбулаторной онкологической помощи. Он считает, что это даёт возможность закупать огромное количество лекарственных средств и получать финансирование на эти цели.