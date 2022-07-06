Междуреченск, Кемеровская область, 6 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Пострадавшим во время обрушения на кузбасской шахте горнякам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

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«Связался с врачами. Вся необходимая медицинская помощь горнякам, которые вчера получили травмы при обрушении на «Распадской — Коксовой», оказана, — написал он в своём телеграм-канале. — Травмы лёгкие, шахтёры от госпитализации отказались, выбрали амбулаторное лечение».

Отметим, что на шахте в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на поверхность поднято тело одного из двух горняков, которые перестали выходить на связь после аварии.

Обрушение горной породы на шахте «Распадская — Коксовая» произошло накануне днём, 5 июня. В это время под землёй находились 190 человек. Позже 188 человек были выведены на поверхность. Связь ещё с двумя шахтёрами была потеряна.

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