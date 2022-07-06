Калининград, 6 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Калининградской области на нескольких полигонах 5 июля стартовали учебно-методические сборы с командирами батальонов армейского корпуса и береговых войск Балтийского флота (БФ). Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ Учения

На сборах командиры батальонов, дивизионов и их заместители «теоретически и практически» изучат все этапы проведения занятия по боевой подготовке с личным составом, включая тактические приёмы современного боя и вопросы материально-технического обеспечения.

пресс-служба ЗВО «В сборах задействованы подразделения технического обеспечения, эвакуации и ремонта боевой техники, а также полевые медицинские пункты, на базе которых санинструкторы отработают задачи оказания первой медицинской помощи условно раненных военнослужащих».

Офицеры также выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, сдадут зачёты по вождению боевых машин и физической подготовке.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) отработали нанесение групповых ударов по командным пунктам, железнодорожным узлам, аэродрому и другим критически важным объектам условного противника.

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